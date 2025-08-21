Зеленский нашел повод натравить Трампа на Россию

Владимир Зеленский заявил, что ночная атака России по предприятию электроники в Мукачево с американскими инвестициями требует жесткой международной реакции. Он снова потребовал от США и Европы ввести против России новые санкции и тарифы.

Ранее украинские СМИ сообщили, что около пяти утра впервые за время конфликта российские удары достиглы глубины Закарпатья. Было поражено предприятие корпорации Flextronics, которое производит электронные компоненты.

"Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия", - заявил Зеленский, утверждая, что там якобы производились только "кофемашины". Однако, есть данные, что там выпускались печатные платы, системы управления микропроцессорных блоков и сборочных компонентов для военной техники и БПЛА. Кроме этого на предприятии осуществлялась локализация западных поставок электроники.

Зеленский отметил, что на месте продолжается тушение пожара. Он также привел данные о том, что всего в ночном групповом ударе по объектам в нескольких областях были задействованы около 574 БПЛА и 40 ракет.

Зеленский попытался использовать эту ситуацию, чтобы натравить президента США Дональда Трампа и Запад в целом на Россию и фактически сорвать мирные переговоры.

"Этот ударт россияне нанесли так, словно ничего вообще не меняется", - отметил Зеленский в своем Телеграм-канале и потребовал "давления" на Россию, а также "сильные санкции, мощные тарифы".

Напомним, что накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали пять муниципалитетов. В ходе атаки были пострадавшие. Кроме этого ЦОС ФСБ сообщал, что в Брянской области была разгромлена прорвавшаяся группа диверсантов ССО Украины. Трое диверсантов были ликвидированы и еще трое взяты в плен.