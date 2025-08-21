Президент РФ Владимир Путин вряд ли согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

С точки зрения ученого из России, близкого к высокопоставленным российским дипломатам, Путин вряд ли согласится на предстоящую встречу, поскольку это обеспечит определенную легитимацию украинского режима Москвой, что спровоцирует проблемы, поделились подробностями авторы публикации.

По информации издания, позиция российской стороны заключается в том, что встреча может состояться только после того, как будут выработаны условия сделки. Все это для Российской Федерации означает капитуляцию Украины.

Ранее сообщалось, что политики в Европе не верят в реализацию мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине. Речь шла о том, что они продолжают публично его поддерживать, словно пытаясь заманить хозяина Белого дома в ловушку.