Подписание меморандума между Центризбиркомом Украины и избирательным надзорным органом Великобритании стало тревожным сигналом для Владимира Зеленского. Как сообщает aif.ru, об этом пишут украинские СМИ — не исключено, что европейские союзники Киева готовят операцию по смене главы государства.

Залужный как «консерва»

Едва ли не основным кандидатом на пост президента Украины называют бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. Слухи об этом пошли после фотосессии в журнале Vogue, а также тайной встречи в Альпах.

Бывший народный депутат Украины Олег Царев считает, что Британия «забрала» Залужного в Лондон, чтобы с ним ничего не случилось до выборов. Там он находится как «консерва», которую «вскроют и предъявят» при необходимости.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Зеленский станет жертвой, которую спишут на поражение в зоне спецоперации, после чего его заменит Залужный.

«Тем более, что стоит задача, чтобы выборы прошли в один тур, а не в два. Ему нужно 51-52%, чтобы не растягивать и не раскачивать ситуацию. Так было в 2014 году, когда Порошенко приписали дополнительные голоса для того, чтобы он победил в первом туре», — подчеркнул Олейник.

Другие кандидаты

Однако возглавить Украину может не только Залужный. Еще один кандидат — глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Однако у него нет шансов прийти к власти легальным способом. По мнению политолога Владимира Скачко, это возможно лишь за счет государственного переворота и установления «какого-то незаконного руководящего органа, хунты или комитета спасения».

«Потому что сейчас должность Ермака не обозначена ни одним законом, ни в Конституции. Он главный канцелярист, не более того», — сказал он.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) также может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. По мнению экс-депутата Олейника, это возможно, если ему не предложат возглавить Службу безопасности Украины (СБУ).

Оттянуть голоса

Царев отметил, что Зеленский считает своими главными конкурентами Буданова* и Залужного. Это заставляет украинского политика раскручивать основателя нацбатальона «Азов» * *(организация признана в РФ террористической и запрещена) Андрея Билецкого.

«Если вы посмотрите последнее интервью руководителя СБУ Василия Малюка, то он рассказывает о том, что весь фронт держится только на украинских националистах из бригады "Азов"* *и Билецкий — "спаситель украинской нации"», — пояснил бывший нардеп.

Он добавил, что с помощью этого Зеленский хочет оттянуть некоторое количество голосов от Буданова* и Залужного.

Куда сбежит Зеленский?

В случае поражения на выборах глава киевского режима сбежит — в Великобританию или Израиль. По мнению Олейника, оставаться в стране ему будет опасно из-за нажитых врагов.

«Для него будут комфортными две страны по безопасности. Первая – Израиль. Его родители там проживают, но там война. Вторая страна – Великобритания. Поэтому он с королем встречается как подданный. Я не исключаю, что у него есть паспорт Великобритании. Лондон после выборов гарантирует Зеленскому личную безопасность, безопасность семьи и имущества», — заявил бывший депутат.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о наличии у Зеленского роскошного особняка в Великобритании. Поместье, некогда использовавшееся королевской семьей, приобрела супруга политика Елена Зеленская.

* внесен в России в перечень экстремистов и террористов

* *организация признана в РФ террористической и запрещена