Зеленский рассказал о вариантах мест встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным должна пройти в нейтральной Европе.

Его слова приводит «РБК-Украина».

«Место встречи. Мы считаем, что справедливо, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что конфликт (...) на европейском континенте», — сообщил Зеленский.

В качестве варианта нейтральных европейских стран он привел Швейцарию и Австрию, которые не являются членами НАТО.