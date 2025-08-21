Зеленский назвал Китай не подходящим для роли гаранта безопасности

Китай не подходит для роли гаранта безопасности на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Его слова передает «РБК-Украина».

«Почему Китай не в гарантах безопасности? Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине. Пекин помог России, открыв рынок дронов», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Китайская Народная Республика не помогала Украине с самого начала, особенно тогда, когда страна действительно нуждалась в помощи. В связи с этим Китай не намерены включать в число гарантов безопасности.

Ранее был назван гарант безопасности Украины после заключения мира. Американский план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает, что ключевым гарантом безопасности Киева станут страны Европы.

Зеленский также заявил, что его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным должна пройти в нейтральной Европе. Вариантами нейтральных европейских стран он указал Швейцарию и Австрию, которые не являются членами НАТО.