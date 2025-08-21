Прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, прозвучавший в Вашингтоне формат о двусторонней, а затем и трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом сам по себе является неким компромиссом.

«Мы входим в двусторонний формат, затем в трехсторонний. Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня, - трехсторонний почти невозможен», — заявил Зеленский.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.