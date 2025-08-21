Владимир Зеленский заявил, что хотел бы уже провести выборы.

"Я бы был доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и так далее. Главное, чтобы они дали мне возможность окончить войну, а не раскололи государство до этого", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с журналистами, фрагменты которой опубликовало издание "Телеграф".

На встрече с президентом США Дональдом Трампом 18 августа Зеленский сообщил, что готов к проведению выборов, но только в случае установления перемирия.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.