Сийярто опроверг слухи о звонке Трампа Орбану по поводу приема Украины в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения СМИ о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в котором глава Белого дома якобы пытался убедить венгерского лидера согласиться на вступление Украины в Евросоюз.

По словам Сийярто, информация, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности. "Я хотел бы прояснить, что такого телефонного разговора не было. Не было, и точка. Не только эта тема не поднималась, но и вообще никакого разговора не было", - заявил он 21 августа в программе "Час борцов", трансляция которой велась на видеохостинге YouTube.

Министр иронично назвал сообщения о якобы имевшем место звонке Трампа Орбану "самой большой уткой, которую ему доводилось видеть".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп якобы звонил Орбану, чтобы по просьбе европейских лидеров убедить его поддержать вступление Украины в ЕС.