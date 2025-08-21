В Венгрии ответили Туску, выступившему против саммита Путина и Зеленского в Будапеште

Советник главы премьера Венгрии Балаж Орбан в соцсети Х отреагировал на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Будапешт не подходит для встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского из-за исторических ассоциаций.

© Газета.Ru

Туск подразумевал Будапештский меморандум — международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании.

«Дональд Туск, похоже, расстроен тем, что его не пригласили на переговоры в Вашингтон. В своем разочаровании он нападает на страну, с которой Польшу связывает давняя дружба – именно в тот день, когда мы, венгры, празднуем основание нашего государства. Что бы подумали о таком поведении его польские предки?», — задал Балаж Орбан риторический вопрос.

Накануне премьер Польши написал: «возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место».