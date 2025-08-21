Маска захотели засудить за мошенничество

Жительница американского штата Аризона захотела засудить миллиардера Илона Маска за розыгрыш призов на выборах 2024 года.

© Lenta.ru

Об этом сообщает Bloomberg.

«Федеральный судья заявил, что женщина из Аризоны может продолжать утверждать, что никогда бы не подписала петицию Маска "Комитет политических действий Америки" и не передала бы свои личные данные, если бы знала, что у нее нет шансов на победу», — пишет агентство.

Как отмечает Bloomberg, будущие победители были тщательно отобраны еще до объявления конкурса.

В июне 2023 года 61-летнему Джону Кэрнсу попалось в интернете видео, в котором Илон Маск рекламировал новую платформу для выгодных вложений. Мужчина не понял, что видео создали мошенники, и потерял 3250 фунтов стерлингов (390 тысяч рублей).