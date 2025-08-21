Западные страны признали поражение в рамках украинского конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу, комментируя переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Топкурулу заявил о превосходстве Трампа над другими участниками встречи. Американский президент заставил их замолчать и унизил дипломатически, дав понять, что «он здесь главный». При этом турецкий политик отмечает: окончание украинского конфликта не означат, что атлантическая система признает свою «политическою гибель».

«Потому что спасение атлантической системы возможно только в случае поражения лидера производства — Китая. Для поражения Китая она будет пытаться встать между Китаем и странами Глобального Юга. Примером тому является Индия», — заявил глава «Родины».

Напомним, что переговоры Трампа с Зеленским и европейскими лидерами прошли 18 августа в Белом доме. После этого глава США заявил, что стороны начали прорабатывать встречу президента России Владимира Путина с Зеленским.