Организаторов протестов на Украине назвали

Протесты на Украине из-за сокращения полномочий у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) организовали те же люди, что и Евромайдан.

Об этом сообщил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

«Когда коррупционные скандалы сотрясают страну, когда закрывают границы и ограничивают свободу слова – ни один украинец не вышел на Майдан. Тут на тебе - наехали на НАБУ и САП, и опять, сразу же вышли по той же методичке, как 11 лет назад», — заявил он.

Прозоров отмечает, что протесты выглядели ровно так же, как начало Евромайдана в 2013 году, когда молодежь в центре Киева выходила с плакатами и кричалками. Это говорит о тех же самых организаторах, отмечает экс-сотрудник СБУ.

В июле акции протеста начались в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и других украинских городах после принятия Верховной Радой закона, фактически лишающего независимости антикоррупционные органы страны. Участие в митингах также принимал мэр украинской столицы Виталий Кличко.