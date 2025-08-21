Сийярто назвал Венгрию подходящим местом для саммита России и Украины

Будапешт является подходящим местом для проведения возможного саммита России и Украины в будущем, Венгрия много раз предлагала город в качестве такой площадки, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Его слова приводит ТАСС.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что проведение трёхстороннего саммита по Украине в Будапеште будет насмешкой над ЕС.

Источник РИА Новости в Анкаре в то же время сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Турции.