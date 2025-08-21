Британские контрразведчики потратили 20 лет на слежку за возможным российским кротом в MI6, однако так и не смогли доказать его причастность к утечкам данных. Об этом пишет «Царьград», отмечая, что история быть проявлением «традиционной для Британии, но резко воспалившейся в последние годы русофобии»

Согласно расследованию The Guardian, операция «Уэдлок» проводилась с середины 1990-х по 2015-й год несколькими подразделениями британской контрразведки (MI5). Они следили за сотрудником Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6), которого подозревали в работе на российские спецслужбы и передаче секретной информации в Москву.

Наводку спецслужбы получили от ЦРУ. Уровень доступа предполагаемого «крота» неизвестен, однако за ним организовали круглосуточную слежку, а информацию об операции ее участникам передавали в максимальной секретности. В некоторых случаях методы в «Уэдлоке» были нелегальными, а группа наблюдения летала за своей целью по всему миру. Закончилась операция провалом — вместе с увольнением разведчика из MI6.

Вариантов у произошедшего может быть несколько. По первому — подозреваемый агент оказался честным сотрудником и никогда не связывался с российскими спецслужбами. По второму — MI5 действительно следила за «кротом», однако он оказался достаточно талантлив и удачлив, чтобы в результате не выдать себя даже в условиях круглосуточного наблюдения с использованием самых современных шпионских средств.

«Впрочем, есть и вариант третий: история является проявлением традиционной для Британии, но резко воспалившейся в последние годы русофобии. То есть либо откровенной выдумкой, либо изрядным приукрашиванием какого-то реального повод», — пишет автор публикации.

Журналисты могли найти подобный сюжет в книге Гордона Кореры «Шпион в архиве: как один человек пытался уничтожить КГБ». После этого издание подключило свои источники в спецслужбах и раскрутило историю.

Кроме того, в самой статье можно найти яркую пропагандистскую фразу — The Guardian отмечает, что на момент части расследования ФСБ находилась под руководством президента РФ Владимира Путина. Стоит отметить, что на фоне подобной 20-летней операции он руководил ведомством лишь краткой промежуток времени — с июля 1998 года по август 1999 года. Кроме того, он не мог иметь отношения к деятельности российских шпионов — это сфера деятельности Службы внешней разведки.