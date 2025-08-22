Премьер Финляндии Орпо указал на риски отправки солдат на Украину

Финляндия не торопится отправлять солдат на Украину

Премьер Финляндии Петтери Орпо не торопится давать обещания по массовой отправке финских солдат на Украину, сообщают РИА Новости.

Решение должно быть принято после анализа ситуации, говорит он. Нужно понимать, какая будет операция и какие конкретные задачи будут стоять, тогда и будет принято решение о роли Финляндии в ней.

По мнению министра, на данный момент Хельсинки уже выполняют ряд договоренностей. К примеру, финны участвуют в обучении украинских военных.

Он отметил, что не надо забывать о роли Финляндии. Страна находится на границе с Россией и несет ответственность за безопасность Европы.

Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен также прокомментировал возможность отправки военнослужащих на Украину.

По его словам, массовой отправки военнослужащих с финской стороны не будет, а Киеву предоставлять лишь технический персонал и экспертов. Коскинен объяснил, что речь идет об участии в вспомогательных мероприятиях.