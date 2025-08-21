Стала известна позиция Пентагона по гарантиям безопасности Украине

Высокопоставленный представитель Пентагона по политическим вопросам заявил союзникам, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине. Об этом пишет Politico.

© Газета.Ru

По оценке издания, это один из явных признаков того, что Европе придется взять на себя ключевую роль в обеспечении мира на Украине.

По информации Politico, руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настоятельно просили американскую сторону раскрыть, каким образом Вашингтон намерен вкладываться в гарантии безопасности. Союзники обеспокоены тем, что США будут полагаться на Европу после установления долгосрочного мира, говорится в тексте.

В США анонсировали «деликатные переговоры» по Украине

«Становится все более очевидным, что именно Европа будет осуществлять это на местах. США не полностью привержены ни к чему», — заявил дипломат НАТО, проинформированный о ходе переговоров.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио намерен провести встречу с советниками по национальной безопасности из европейских стран и Украины для обсуждения возможных гарантий безопасности.