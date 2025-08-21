Пока вы спали: настроения на Украине и неожиданное поведение Трампа

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: на Украине растет число выступающих за мир с Россией

На Украине наблюдается рост числа граждан, выступающих за мирное урегулирование с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным, все больше украинцев готовы рассматривать возможность территориальных уступок, которые ранее казались недопустимыми. Такой настрой обусловлен желанием восстановить нормальные отношения с Россией и обеспечить стабильность в регионе.

В Сумской области дроны ВС РФ практически парализовали снабжение ВСУ

Российские дроны в Сумской области значительно нарушили логистику украинских сил, практически остановив поставки на передовые позиции. Об этом сообщает ТАСС.

В результате военные ВСУ остались без воды, продовольствия и медикаментов, а возможность эвакуации раненых практически отсутствует.

Нацразведка США прекратит работу центра по противодействию влиянию части стран

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард планирует в ближайшие месяцы сократить штат своего ведомства на 40% и закрыть центр по противодействию иностранному влиянию, в том числе со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Эта реорганизация позволит сэкономить налогоплательщикам более 700 миллионов долларов ежегодно и перераспределить функции центра другим подразделениям разведки.

Габбард подчеркнула, что за последние два десятилетия структура ведомства стала избыточной и неэффективной.

В России будут отдельно защищать больницы от беспилотников

Правительство России утвердило новые требования по обеспечению антитеррористической безопасности объектов здравоохранения, включая защиту от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

В первую очередь, объекты первой категории, где возможен наибольший ущерб и число пострадавших, будут оснащены специальными средствами обнаружения дронов и других судов.

Для персонала разработают четкие алгоритмы действий при угрозе теракта с использованием БПЛА, а также организуют совместные тренировки и взаимодействие с правоохранительными органами.

Вэнс: лидеры Европы не ожидали, что Трамп позвонит Путину после встречи с ними

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что европейские лидеры были удивлены тем, что Дональд Трамп сразу после встречи с ними в Белом доме позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что американский лидер решил связаться с Путиным без предварительной подготовки, несмотря на рекомендации своих советников и обеспокоенность европейских стран.

Этот неожиданный шаг вызвал удивление у участников встречи, которые ожидали более осторожного подхода к такому контакту.