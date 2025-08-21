Бессент: Путин согласился задержаться на 15 минут из-за звонка Трампа

Глава американского Минфина Скотт Бессент рассказал о звонке лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину.

Министр рассказал Fox News, что глава российского государства согласился задержаться на 15 минут из-за беседы.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что лидеры государств ЕС на встрече с главой США Дональдом Трампом в Белом доме не ожидали, что тот позвонит президенту России Владимиру Путину после переговоров.