Президент Боливии раскритиковал развертывание ВС США в Латинской Америке

Президент Боливии Луис Арсе подверг критике решение США о развертывании вооруженных сил в Латинской Америке.

"Правительство США объявило о развертывании военно-морских сил в Карибском море и в нескольких точках Латинской Америки под предлогом борьбы с наркотрафиком. Эти односторонние меры не только представляют угрозу региональному миру и нарушают суверенитет независимых государств, но и игнорируют основные принципы международного права", - заявил Арсе на саммите Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) в режиме видеоконференции, который транслировался телеканалом Venezolana de Televisi n.

Боливийский лидер указал, что объявленное США "вознаграждение за голову демократически избранного президента [Венесуэлы Николаса Мадуро] является оскорбительным, недопустимым актом и прямым посягательством на суверенитет наших народов".

Арсе отметил, что Боливия осуждает любую форму вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Он подчеркнул, что "Латинская Америка и Карибский бассейн являются и должны оставаться зоной мира".

7 августа министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила об увеличении выплаты за информацию, которая приведет к аресту Мадуро до $50 млн. Позднее последовало сообщение о конфискации активов на сумму в $700 млн, якобы принадлежащих президенту Венесуэлы, которого в США беспочвенно обвиняют в принадлежности к наркокартелю C rtel de los Soles и созданию преступной группировки Tren de Aragua.

В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.