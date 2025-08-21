В США анонсировали «деликатные переговоры» по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио, который также временно исполняет обязанности советника по нацбезопасности США, встретится в четверг, 21 августа, с советниками по национальной безопасности из стран Европы и Украины. Об этом написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

Высокопоставленный представитель администрации США анонсировал, что Рубио проведет «деликатные дипломатические переговоры» с украинскими и европейскими коллегами. Один из чиновников администрации заверил, что встреча определит, «как могут выглядеть гарантии безопасности».

В России одобрили стремление Трампа завершить конфликт на Украине

Ранее в США допустили согласование основ сделки до встречи президента России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом высказался вице-президент США Джей Ди Вэнс.