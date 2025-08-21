BZ: всё больше украинцев хотят мира даже ценой уступки территорий
На Украине всё больше граждан склоняются к окончанию конфликта путём договорённостей, предполагающих территориальные уступки в пользу России.
Об этом пишет Berliner Zeitung, ссылаясь на опрошенных одесситов.
«Уступки, которые ещё недавно казались невозможными, теперь многими приняты», — указано в публикации.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс в беседе с Fox News допустил, что в случае встречи российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский договорятся по вопросам территорий и безопасности.