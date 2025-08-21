Стремление американского лидера Дональда Трампа завершить конфликт на Украине не может не вызывать одобрения, однако следует помнить о том, что Россия с самого начала специальной военной операции преследует свои цели. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует ТАСС.

«У нас свои задачи и свои цели. И мы тоже стремимся к тому, чтобы этот конфликт был завершен, но с достижением целей специальной военной операции», — пояснил чиновник.

Он также отметил состоявшуюся 15 августа на Аляске встречу Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, назвав очень важным то, что главы двух мировых держав обсудили волнующие «очень многих» вопросы.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп работает с Россией и Украиной для встречи по урегулированию.