Вэнс рассказал, как подколол Зеленского в Белом доме

Американский вице-президент США Джей Ди Вэнс подшутил над Владимиром Зеленским во время последней встречи в Белом доме.

Об этом политик рассказал Fox News.

Вэнс и Зеленский вели беседу в Овальном кабинете.

«Я сказал ему: «Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». А он просто усмехнулся», — рассказал Вэнс.

Ранее Вэнс, говоря об опыте разговоров с президентом России Владимиром Путиным, назвал главу российского государства расчётливым политиком, который заботится об интересах своей страны.