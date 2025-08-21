Вице-президент США: Путин очень расчётливый политик

Президент Владимир Путин является очень расчётливым политиком, который заботится об интересах России.

Такую оценку российскому лидеру дал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, общаясь с Fox News.

«Он более мягкий в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть определённый его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчётлив. Он очень осторожен», — поделился мнением Вэнс.

Он также сказал, что американская администрация получила конкретные детали переговорных позиций России и Украины и работает над ними.