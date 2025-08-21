Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не намерен повторять «ошибку Будапешта» в гарантиях безопасности, имея в виду Будапештский меморандум от 1994 года. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он сообщил о беседе с советниками по нацбезопасности лидеров европейских стран и подчеркнул, что стороны идут в соответствии с приоритетами, которые определили главы государств.

«Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним ошибку «Будапешта» и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок», — написал Ермак.

По его словам, Киев готов к любому формату разговора об окончании конфликта.

Будапештский меморандум — это международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании.