Американские власти впервые за 17 лет не присоединились к совместному заявлению нескольких членов Совбеза ООН в поддержку «территориальной целостности» Грузии.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, 19 августа в СБ ООН прошло заседание, посвященное годовщине пятидневной войны 2008 года. Некоторые государства — Британия, Франция, Словения, Дания и Греция — выступили с совместным заявлением, в котором назвали «незаконной оккупацией» нахождение войск России в Абхазии и Южной Осетии и выступили за «территориальную целостность Грузии».

Однако Соединённые Штаты это заявление не одобрили.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что задания, по которым экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал войну в Южной Осетии в 2008 году, поступали извне, в частности от представителей так называемого глубинного государства (deep state).

Кобахидзе также сказал, что Саакашвили нанёс тяжелейший ущерб Грузии в 2008 году.

Он отметил, что войну в августе 2008 года с Южной Осетией начала не Грузия, а режим Саакашвили.