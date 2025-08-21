В США раскрыли подробности звонка Трампа Путину

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News раскрыл подробности звонка президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, тот согласился задержаться на 15 минут из-за этого.

Беседа состоялась во время визита главы Украины и европейских политиков в Белый дом. В это время в Москве уже была ночь. Трамп передал Путину, что может позвонить или отправить сообщение, отметил министр.

По словам Бессента, российский президент ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прервал встречу с украинским коллегой и лидерами ЕС ради звонка президенту России. 18 августа он провел переговоры с Зеленским, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран.