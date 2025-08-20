Европарламент подает в суд на Совет ЕС за оборонную программу на 150 млрд евро

Европейский парламент подает в суд ЕС, поскольку его исключили из обсуждения масштабной программы кредитования для оборонных нужд (SAFE), сообщает портал euractiv.com.

Стремясь усилить оборонную промышленность Европы и стимулировать государства ЕС к перевооружению, Европейская комиссия запустила экстренную процедуру в обход парламента. Программа оборонного кредита (SAFE) на сумму 150 миллиардов евро была предложена председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в марте для скорейшего стимулирования расходов. В мае министры ЕС дали окончательное одобрение, не проконсультировавшись с Европейским парламентом.

В этой связи Европарламент решил подать в суд ЕС ходатайство об отмене постановления SAFE. В ЕП заявили, что эти действия подрывают демократическую легитимность, поскольку речь идет о правовой базе.

Чтобы избежать одобрения парламентом, фон дер Ляйен воспользовалась частью договоров ЕС (статья 122 TFEU), которые обычно используются для чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия Covid-19. Это ускоряет законодательный процесс за счет значительного сокращения времени на переговоры в парламенте.

Еще в мае председатель ЕП Роберта Метсола в письме фон дер Ляйен предупредила, что дело может принять судебный оборот. Фон дер Ляйен отклонила жалобу, утверждая, что использование оговорки о чрезвычайной ситуации "полностью оправдано", поскольку SAFE является исключительным и временным ответом на неотложный и экзистенциальный вызов.

На данный момент восемнадцать стран ЕС официально выразили заинтересованность в получении кредитов на сумму не менее 127 млрд евро на приобретение вооружений, отмечает издание.