Хиллари Клинтон сделала неожиданное заявление о Трампе

Хиллари Клинтон, бывшая первая леди, экс-госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии, признала, что глава США Дональд Трамп ведет грамотную внешнюю политику, пишет обозреватель Робби Соаве в статье для The Hill.

По данным автора, Хиллари неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес Трампа в последние годы. В частности, называла его нелегитимным президентом, угрозой американской демократии, российской марионеткой.

Вместе с тем, летом 2025 года риторика политика изменилась. Она признала, что Трамп неплохо справляется с укреплением отношений США с европейскими союзниками.

Клинтон заметила также, что действующему президенту удалось не только улучшить отношения со странами ЕС, но и добиться от них уступок в плане финансирования НАТО.

«Меня действительно воодушевили события последних нескольких месяцев. Обязательство отдельных государств-членов НАТО увеличить свои оборонные расходы — это то, к чему, безусловно, стремились предыдущие администрации, и я думаю, здорово, что мы видим, как эти обязательства теперь им предстоит выполнить», — уточнила экс-госсекретарь.

По ее словам, Трамп наладил рабочие отношения с лидерами европейских стран, перестал относиться к ним с пренебрежением.