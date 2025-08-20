Трамп назвал себя и Нетаньяху "героями войны"

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире ток-шоу известного ведущего Марка Левин, что не придает особого значения попытке предать Биньямина Нетаньяху суду за военные преступления в секторе Газа.

Вместо этого он назвал премьер-министра Израиля "героем войны" и добавил: "Я думаю, что я тоже один из них. Никому это не интересно, но и я один из них. Я имею в виду, что я отправил эти самолеты".

Сам Трамп никогда не служил в армии, в отличие от многих американцев его поколения, которые воевали, в том числе, во Вьетнамской войне. В последнем предложении он намекает на авиаудар по иранским ядерным объектам, который он отдал в июне в качестве главнокомандующего США, отмечает Spiegel. Премьер-министр Израиля в среду опубликовал благодарственное сообщение Трампу на канале в X (сервис заблокирован в РФ).

"Спасибо, президент Трамп!" - написал Нетаньяху.

В июне Израиль в течение 12 дней наносил воздушные удары по Ирану. Целями были высокопоставленные военные, ученые-ядерщики, ядерные объекты и жилые кварталы. Иран ответил массированным ракетным огнем и ударами беспилотников по Израилю.

Впоследствии правозащитные организации сообщили о более чем 1100 погибших в Иране, в том числе 436 мирных жителях. По данным израильских источников, в ходе контратаки Ирана погибли 28 человек. По официальным данным, иранские органы безопасности арестовали 261 человека по подозрению в шпионаже. В начале августа был казнен ученый-ядерщик Русбех Вади, осужденный за шпионаж в пользу Израиля. Его обвиняли в передаче информации о другом ядерщике из Ирана, который был убит в результате израильских авиаударов.