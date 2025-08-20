Мелони предложила необычный формат в качестве гарантий Украине

Европейские лидеры обсуждают вариант «НАТО-лайт» для Украины, пишет обозреватель Донато Паоло Манчини в статье для агентства Bloomberg.

В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила новый формат гарантий безопасности для Украины.

Глава кабмина выступила за то, чтобы обязать союзников Украины за 24 часа согласовать военную поддержку Киеву, если военный конфликт с Россией возобновится.

По мнению аналитика, эта идея представляет собой формат «НАТО-лайт». В ее рамках не предусматривается прямое членство Украины в Североатлантическом альянсе, но предлагается механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей Устава блока.

По его данным, варианты поддержки будут включать предоставление Киеву быстрой и непрерывной оборонной и экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России.

Вместе с тем, заметил Манчини, нет информации о том, предполагается ли отправка войск в ходе реализации плана.

В МИД РФ предупредили ранее, что Москва не приемлет любой сценарий, предусматривающий размещение на Украине войск альянса, поскольку это «чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».