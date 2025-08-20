В ФРГ развернулась общественная дискуссия об отправке войск на Украину

Заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о возможной отправке подразделений Бундесвера на Украину вызвало бурную дискуссию в немецком обществе, пишут обозреватели Сабина ам Орде и Штефан Райнеке в статье для Tageszeitung (TAZ).

По их данным, после встречи лидеров в Белом доме в Германии началось обсуждение того, какой вклад страна может внести в обеспечение безопасности Украины.

Эксперты выразили сомнение в том, что Германия сможет отправить значительный экспедиционный корпус на Украину.

«По сути, у Германии та же проблема, что и у многих других европейских стран: у нас нет воинских контингентов, которые мы могли бы отправить на Украину в одночасье», — пояснила социолог Николь Дайтельхофф.

По ее словам, Германия с большим трудом формирует бригаду для Литвы, у нее нет лишних войск, которые можно было бы отправить на Украину в ближайшее время.

Специалист ХДС по внешней политике Норберт Рёттген отметил, что «пока не видит условий для размещения немецких военнослужащих в составе миротворческих сил».

Представитель СДПГ Ральф Штегнер подчеркнул, что «фантазии о немецких сухопутных войсках» на Украине неуместны на фоне результатов Второй мировой войны.