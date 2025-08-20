МУС раскритиковал новые санкции США

Международный уголовный суд назвал новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора посягательством на независимость инстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МУС.

Ранее Госдеп США внес в санкционный список четырех юристов суда, которых в Вашингтоне обвиняют в «преследовании» американцев и израильтян. Речь идет о Кимберли Прост из Канады, Николя Гийу из Франции, Назхату Шамиму Хану из Фиджи и Маме Мандиайе Ниангу из Сенегала.

«МУС сожалеет о введении администрацией США новых санкций… Эти ограничения представляют собой вопиющее посягательство на независимость беспристрастного судебного органа, действующего в соответствии с мандатом 125 государств-участников из всех регионов мира», — говорится в тексте.

Также МУС назвал новые санкции США «оскорблением стран-участниц Римского статута», подчеркнув, что инстанция «продолжит выполнять свой мандат в строгом соответствии с правовой базой, принятой государствами-участниками, невзирая на любые ограничения, давление или угрозы». В связи с этим суд призвал страны-участницы Римского статута «оказывать твердую и последовательную поддержку МУС и его работе в интересах жертв международных преступлений».