В США раскрыли детали телефонного разговора Трампа и Путина

Глава Минфина США Скотт Бессент раскрыл детали телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся во время переговоров с Владимиром Зеленском и европейскими лидерами в Белом доме. Его слова приводит РБК.

Бессент напомнил, что на момент звонка в Москве была ночь. По его словам, Трамп передал Путину, что может позвонить или отправить сообщение. Российский лидер ответил, что готов «задержаться еще на 15 минут или президент США может позвонить завтра».

«Я думаю, Путин хотел, чтобы ему позвонили в тот вечер, что доказывает: ему не терпелось услышать, что скажет Трамп», — добавил Бессент.

Туск выступил против встречи Путина и Зеленского

Ранее помощник российского главы Юрий Ушаков сообщил, что во время разговора лидеров стран Трамп проинформировал Путина о переговорах с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Также они высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины и обсудили возможность повышения уровня представителей сторон.