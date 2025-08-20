Азербайджан отказался принимать участие в конкурсе «Интервидение»

Азербайджан не примет участия в конкурсе «Интервидение», который пройдет в России в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанское СМИ.

В Баку такое решение объяснили «внутренними обстоятельствами и нехваткой времени для подготовки».

При этом в пресс-службе конкурса отметили, что Азербайджан и ОАЭ не направляли свое окончательное решение об участии организаторам «Интервидения».

Ранее сообщалось, что участие в конкурсе, который пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве, подтвердили 21 страна. Речь идет о Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Египте, Индии, Казахстане, Катаре, Кении, Китае, Колумбии, Кубе, Киргизии, Мадагаскаре, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистане, Узбекистане, Эфиопии и ЮАР. РФ на «Интервидении» представит певец Shaman.