В Раду внесли законопроект о границах Харьковской и Днепропетровской областей

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о границах Харьковской и Днепропетровской областей, заявила украинский депутат Анна Скороход.

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской и Донецкой областей (подконтрольные Украине части ДНР и ЛНР) войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей», — написала она в Telegram.

СМИ между тем отмечают, что президент США Дональд Трамп фактически не оставил Владимиру Зеленскому выбора в вопросе передачи территорий.