В Германии объяснили галстук со слонами Фридриха Мерца

Зампредставителя кабмина Германии Штеффен Майер объяснил необычный выбор галстука канцлера ФРГ Фридриха Мерца на встрече с президентом США Дональдом Трампом — политик надел аксессуар со слонами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Майера, Мерца выбрал такой галстук целенаправленно. При этом он подчеркнул, что канцлер Германии очень тщательно подходит к выбору костюмов на подобных мероприятиях.

«Возможно, вы намекаете на галстук со слонами. Я слышал, что он был выбран очень осознанно. Помимо этого, мне неизвестно о каких-либо более подробных критериях по дизайну и стилю», — рассказал он.

Майер также добавил, что слон является символом партии Республиканцев, представителем которой является Трамп.

