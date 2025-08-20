Глава США Дональд Трамп организовал встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске с тем, чтобы укрепить отношения между Вашингтоном и Москвой, пишет колумнист Брахма Челлани в статье для Hill.

Ранее российский лидер рассказал, что переговоры 15 августа на Аляске прошли в уважительной атмосфере, были обстоятельными и полезными.

«Саммит на Аляске между президентом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным был не просто встречей с высокими ставками по поводу украинского конфликта. Он стал сигналом того, что Америка признала, что её собственные ошибки способствовали сближению России с Китаем», — разъяснил Челлани.

По мнению обозревателя, Трамп осознает, что тесное сотрудничество Москвы и Пекина может представлять стратегическую угрозу для лидерства США в мире, намеревается исправить промахи предыдущей администрации.

Европа решила загнать Россию в ловушку переговорами Трампа

Глава Белого дома видит в диалоге с Россией возможность переосмыслить подход к международным альянсам и снизить зависимость от последствий укрепления союза Москвы и Пекина, констатировал колумнист.