Израиль назвал доклад ООН о голоде в Газе сфабрикованным

Министерство иностранных дел Израиля отвергло доклад ООН о голоде в секторе Газа, назвав его «сфабрикованным». Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильского МИД.

«Весь доклад основан на лжи ХАМАС, отмытой через организации с корыстными интересами. В Газе нет голода», — говорится в заявлении.

В МИД Израиля отметили, что с начала войны в сектор Газа въехало более 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью.

В пятницу продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве.

20 августа Jerusalem Post со ссылкой на генерала Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрина сообщало, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

21 августа премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в Газе завершится быстро, после того как армия обороны Израиля возьмет под контроль палестинский анклав.