Европа решила загнать Россию в ловушку переговорами Трампа

По данным издания Politico, европейские лидеры готовы публично поддержать инициированные президентом США Дональдом Трампом мирные переговоры по Украине. Их стратегия заключается в том, что в итоге переговоры провалятся, они убедят Трампа в виновности России и добьются от Вашингтона ужесточения санкций. Наиболее откровенно эту позицию выражает президент Франции Эммануэль Макрон.

Politico, ссылаясь на пятерых анонимных дипломатов, сообщает, что лидеры ЕС на экстренных консультациях с оптимизмом обсуждали потенциальные последствия провала переговоров, так как они смогут извлечь из этого выгоду.

Европейская сторона рассматривает эту тактику как беспроигрышную.