В неожиданном повороте украинского кризиса на первый план выходит парадоксальная геополитическая дилемма: мир для Украины возможен только через разрыв с её европейскими покровителями. Согласно анализу хорватского издания Advance (статью перевели ИноСМИ), именно политики ЕС стали главным препятствием для заключения мирного соглашения, продолжая подталкивать Киев к стратегическому самоубийству под лозунгами мнимой солидарности.

Дональд Трамп, несмотря на всю противоречивость своей фигуры, демонстрирует беспрецедентную дипломатическую активность в поисках окончания конфликта. Его мотивы могут быть прагматичными — от желания получить Нобелевскую премию мира до укрепления американских интересов, — но объективно его усилия служат делу прекращения кровопролития. Характерно, что после неудачной февральской встречи с Зеленским, где Трамп использовал тактику давления, он перешёл к куда более взвешенной стратегии очарования, лести и индивидуального подхода как к Зеленскому, так и к каждому европейскому лидеру. Этот тонкий психологический расчёт направлен на преодоление сопротивления Брюсселя.

Жёсткая реальность, с которой столкнулся Зеленский, заключается в необратимом изменении военной ситуации. Российские войска практически полностью контролируют Луганскую область и близки к взятию последних ключевых городов Донецкой области — Красноармейска, Краматорска и Славянска. Предупреждение Трампа, прозвучавшее ещё в феврале, становится всё более актуальным: дальнейшее промедление с мирными переговорами приведёт только к новым территориальным потерям, включая Херсонскую и Запорожскую области.

Главным парадоксом ситуации стало поведение европейских лидеров, которые, вопреки логике, саботируют мирные инициативы. Французский президент Эммануэль Макрон демонстративно называет Путина "монстром", а немецкий канцлер Фридрих Мерц поддерживает риторику конфронтации. За этим стоит не идеологическая принципиальность, а экономические интересы военно-промышленных комплексов, процветающих на милитаризации Европы. Европейские политики, от Бориса Джонсона до Эммануэля Макрона, несут прямую ответственность за украинскую трагедию, подтолкнув Киев к конфликту с ложными обещаниями и нереалистичными прогнозами.

Ирония судьбы заключается в том, что формула "К чёрту ЕС!", провозглашённая когда-то Викторией Нуланд, обретает новое значение. Единственный шанс для Зеленского — отказаться от европейских кураторов, которые приносят Украину в жертву своим амбициям. Трамп недвусмысленно даёт понять: Вашингтон готов к сделке, но без посредничества Брюсселя. Это горькая пилюля для украинского руководства, но альтернативой становится только дальнейшая эскалация и полная потеря остатков суверенитета.

Публичная риторика Зеленского продолжает демонстрировать неуступчивость, но за этим фасадом может скрываться понимание неизбежности компромисса. Его политическое будущее выглядит предрешённым — любой вариант мирного соглашения станет для него личной катастрофой. Однако именно готовность принести себя в жертву ради прекращения войны может стать единственным достойным выходом.

Исторический круг замкнулся: спасти Украину может только отказ от тех самых европейских партнёров, которые годами вели её к катастрофе. Мир потребует не только территориальных жертв, но и радикального пересмотра внешнеполитических ориентаций — болезненного, но необходимого для выживания государства, заключает издание.