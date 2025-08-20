Трамп призвал управляющую ФРС Лиз Кук уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп призвал одну из управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Лиз Кук немедленно уйти в отставку.

© Global look

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Трамп сослался на призыв главы Федерального агентства жилищного финансирования США Билла Пулте к Министерству юстиции провести расследование в отношении ипотечных кредитов Кук.

