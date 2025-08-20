Келлог предложил критикам саммита на Аляске «заткнуться и сесть в угол»

Критикам саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стоит «заткнуться и сесть в угол». С таким призывом выступил спецпосланник американского главы Кит Келлог в интервью Fox Business.

По его мнению, Трамп приблизил конфликт «к очень близкой к завершению точке». Келлог подчеркнул, что действующему президенту США удалось сделать для урегулированию на Украине гораздо больше, чем его предшественнику Джо Байдену, который «даже никогда не разговаривал с Путиным».

«Прежде всего я бы, пожалуй, хотел обратиться к критикам и сказать: "Заткнитесь и сядьте в угол!"» — добавил спецпосланник.

Напомним, что встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась 15 августа. Она прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.