Трамп встревожил Запад одним решением по России
Президент США Дональд Трамп встревожил Запад своим отказом от ультиматумов в адрес России.
Об этом заявил исполнительный директор Школы транснационального управления Европейского университетского института Фабрицио Тассинари в статье для The Guardian.
«Трамп, что тревожно, решил отказаться от угроз и ультиматумов в адрес России», — утверждается в публикации.
По мнению эксперта, американский лидер «может разрушить то, что осталось от Запада». Тассинари подчеркнул, что если за переговорами по украинскому конфликту «последует хаос», его последствия станут разрушительными для европейских стран.
Ранее издание Steigan сообщило, что на встрече Трампа с лидерами Европы было много унизительных моментов.