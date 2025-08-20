Советница Залужного прокомментировала сообщения о создании предвыборного штаба

Оксана Тороп, медиасоветница бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, отрицает информацию о его тайной подготовке к выборам на Украине. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Накануне американская журналистка Кэти Ливингстон рассказала, что Залужный тайно готовится баллотироваться на украинских выборах и у его команды уже есть предвыборный штаб в Лондоне.

По ее данным, штаб может возглавить экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Международную работу штаба, добавила она, возглавляет замглавы антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко.

«На данный момент я помогаю Валерию Залужному на направлении контактов с медиа. Не более. Ни о каком предвыборном штабе речь не идет», — разъяснила Тороп.

Залужный считает, пояснила советница, что не следует говорить о выборах на Украине до тех пор, пока продолжается противостояние.