На встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с лидерами Европейского союза в Белом доме произошло несколько уничижительных ситуаций для глав стран ЕС, пишет Steigan.

"Было много мелких унизительных моментов: так, Трамп явно не узнал президента Финляндии", — поделился подробностями автор публикации.

Сообщается, что на встрече американский лидер не нашел президента Финляндии Александра Стубба, который сидел прямо напротив него. Хозяин Белого дома поинтересовался, где находится Стубб, обращаясь непосредственно к сидящему перед ним финскому коллеге, отмечается в материале.

С точки зрения обозревателя издания, прием лидеров ЕС также резко контрастировал с помпезностью и торжественностью визита Владимира Путина в Анкоридж 15 августа: глава американского государства не стал лично приветствовать ни одного из них.

18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского и лидеров государств Европейского союза (ЕС). Ранее он допускал возможность проведения в будущем встречи в трехстороннем формате с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. 15 августа в Анкоридже на Аляске прошел саммит Путина и Трампа.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее проинформировал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. Так, в этом контексте обсуждалась инициатива о необходимости изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева.