СМИ: Зеленский вызвал раздражение Трампа речью в Белом доме

Cамый напряженный момент вступительного слова Владимира Зеленского в Белом доме наступил тогда, когда он начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Трамп, по-видимому, не был заинтересован в подробном обсуждении, говорится в статье. Пока Зеленский перечислял условия Киева, лицо президента Франции Эмманюэля Макрона становилось все мрачнее. Трамп попытался вмешаться, но Зеленский продолжал говорить.

В России заявили об ударе F-16 по Курской области

В России заявили об ударе F-16 по Курской области. Об этом говорится в одной из публикаций Telegram-канала «Архангел спецназа».

По его данным, пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Теткино.

Канал отмечает активизацию украинской военной авиации. Также он сообщил об атаке в окрестностях Теткино украинского Су-27.

Канцлер Германии чуть не сорвал встречу Трампа и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не устроил дипломатический скандал в Белом доме, заявив о переговорах по Украине только после прекращения огня. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня», — говорится в сообщении издания.

Взлом базы Генштаба ВСУ выявил чудовищные потери

Украина потеряла 1,7 млн солдат в ходе спецоперации — как убитыми, так и пропавшими без вести. Как сообщает Telegram-канал Mash, это выяснили российские хакеры, которые взломали базу данных Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно картотеке, в 2022 году украинская армия потеряла 118,5 тысяч человек, в 2021 — 405,4 тысячи человек, в 2024 — 595 тысяч. За неполный 2025 год погибло или пропало рекордное количество солдат — 621 тысяча. В базе хранятся их имена, описание обстоятельств гибели или исчезновения, личные данные, контакты ближайших родственников и фото.

В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о мире и территориях

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал резонансное заявление о будущем завершении конфликта, отметив, что украинцам следует быть реалистами: мир не наступит мгновенно, а часть территорий будет потеряна.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что боевые действия невозможно прекратить по итогам одной встречи, назвав такие ожидания "нонсенсом".

"Будем реалистами: мир не наступит мгновенно", - отметил он, добавив, что Украина также не сможет вернуть территории.

В России допустили присоединение Одессы с одним условием

Киев может пустить на Украину войска стран НАТО в обмен на передачу России Одессы и всех южных областей Украины. Такое мнение выразил полковник Виктор Баранец в материале для «Комсомольской правды».

Он подчеркнул, что лидеры ряда европейских стран уже поддержали отправку своих сил на Украину после достижения мирного соглашения, хотя Москва еще не давала согласия на такие действия. Военный допустил, что в случае, если войска Североатлантического альянса все-таки попадут на Украину, российская сторона должна провести «компенсационные торги» и потребовать присоединения южной части республики.

Еще один бывший член СНГ захотел вступить в ЕС

Грузия вступит в Европейский союз (ЕС) в ближайшем будущем. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает «Первый канал Грузии».

При этом он отметил, что Грузия в процессе евроинтеграции стремится к сохранению свои традиционных ценностей и обвинил Брюссель в препятствовании этому.

«Конечно, наше желание и цель — членство в ЕС, но для сохранения мира и развития в нашей стране мы должны в первую очередь защитить суверенитет и независимость», — подытожил Кобахидзе.

Лавров ответил на слова Каллас о России

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о недоверии договорённостям с Россией и продолжении давления на Москву отражают деградацию внешнеполитических методов в Евросоюзе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

«Но это не дипломатия, это уже деградация внешнеполитических методов, которые, по сути дела, у Евросоюза сводятся исключительно к санкциям», — отметил Лавров.

Пожар на российском коньячном заводе сняли на видео

© Соцсети

Пожар на коньячном заводе в Республике Дагестан сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что загорелась крыша Дербентского коньячного комбината. Площадь возгорания на данный момент неизвестна. Информации о пострадавших нет.

На кадрах виден густой черный дым, исходящий от крыши здания. Помимо этого, на ролик попал момент работы пожарных, которые придвинули лестницу к крыше строения.

На Западе заподозрили Россию в «играх с погодой»

Портал «ИноСМИ» обратил внимание на статью чешского издания Seznam zprávy, назвавшего погоду возможным «новым фронтом гибридной войны». «ИноСМИ» отмечает, что авторы статьи представили россиян в роли будущих «диверсантов, играющих с погодой».

В материале подчеркивается, что основы геоинженерии или климатической инженерии уже заложены современной наукой. Речь идет о технологиях, позволяющих вмешиваться в климат Земли.

