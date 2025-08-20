В Германии умерили десятки тысяч человек в связи с некорректным употреблением антибиотиков. Об этом сообщает издание «Bild на русском»* (внесено Минюстом РФ в список аноагентов).

Антибиотикорезистентные бактерии представляют собой все более серьезную проблему, приводя к тысячам смертей в ФРГ. По данным Института Роберта Коха (RKI) и Университета Вашингтона, в 2019 году около 45,7 тысячи человек скончались от инфекций, вызванных устойчивыми к лечению микроорганизмами.

По данным RKI, около 9600 человек умерли из-за устойчивости бактерий к антибиотикам. По словам исследователей, если бы пострадавшие заразились тем же самым возбудителем, но без резистентности, они, вероятно, выжили бы. В большинстве случаев летальный исход наступал из-за кровотоковых инфекций, воспаления дыхательных путей и брюшной полости.

На глобальном уровне ситуация также вызывает беспокойство. По данным исследования Института оценки состояния здоровья IHME, в 2021 году около 1,14 миллиона человек стали жертвами инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Причина кроется в чрезмерном использовании антибиотиков, утверждают специалисты. Такое применение создает условия для выживания и распространения устойчивых к антибиотикам штаммов. В RKI подчеркивают, что «целенаправленное и корректное применение антибиотиков является ключевым фактором для снижения антибиотикорезистентности».

