Житель Франции выиграл рекордный джекпот в €250 млн

Участник европейской лотереи EuroMillions из Франции выиграл рекордный для страны джекпот в размере €250 млн, передает ТАСС.

Французский регулятор азартных игр FDJ United сообщил: «Джекпот в 250 млн евро выигран». Это максимальная сумма, предусмотренная правилами данной лотереи.

Победитель угадал все семь чисел, включая два специальных звездных номера. Это позволило ему получить главную награду.

В стране ранее никто не выигрывал такую сумму. Выигрыш побил предыдущий рекорд во Франции, когда жительница Французской Полинезии в октябре 2021 года получила €220 млн.

В июне этого года ирландец выиграл €250 млн, став первым человеком, установившим рекорд лотереи EuroMillions.

Лотерея EuroMillions — межнациональная лотерея, запущенная 7 февраля 2004 года. Изначально в ней участвовали только Великобритания, Франция и Испания. Впоследствии к розыгрышу присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия и Швейцария. Правила EuroMillions позволяют победителям сохранить анонимность, чем обычно и пользуются обладатели крупных выигрышей.