В Британии неожиданно высказались о саммите на Аляске

Мир на Украине стал ближе после серии международных встреч на высшем уровне, в том числе саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис, чьи слова приводит The Telegraph.

«Я думаю, что саммит на Аляске был очень полезным для продвижения дел вперед. Мне кажется, что это ключевой момент. Мы ближе к миру, чем когда-либо в последнее время», — подчеркнул Джарвис.

По его словам, ситуация вокруг Украины достигла «переломного момента», и шансы на прекращение боевых действий наиболее высокие с февраля 2022 года.

В пятницу, 15 августа, президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.